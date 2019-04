Nach 0:1 in Stuttgart : Gladbach bangt um Europa

Nach 0:1 in Stuttgart

Stuttgart Nach dem 0:1 in Stuttgart ist Borussia Mönchengladbach bedient. Nun muss der Verein um Europa bangen. Hazard verlässt Gladbach in Richtung Dortmund.

Nach der 0:1-Niederlage bei Kellerkind VfB Stuttgart wurde Torwart Yann Sommer gefragt, ob es für Borussia schwierig sei, dass Dieter Hecking der aktuelle Trainer ist, während man wisse, dass in Marco Rose ein neuer Chef zur neuen Saison komme. „Nein“, sagte Sommer. „Er ist unser Coach bis zum Schluss.“ Und auch wenn sich die Stimmung vieler Fans vor allem im Internet gegen Hecking richtet, will der 54-Jährige nicht hinschmeißen. „Ich ziehe das hier durch“, sagte er unserer Redaktion und ergänzte mit Blick auf seinen Sportdirektor: „Max Eberl und ich haben gesagt, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen, als klar war, dass wir nach der Saison nicht zusammen weitermachen. Daran hat sich nichts geändert.“

So liegt es einzig und allein an den Spielern, die selbst formulierten Ziele vom Erreichen eines europäischen Wettbewerbs noch zu verwirklichen. Dass das mit einer Leistung wie beim VfB schwierig wird, wussten allerdings alle. „Im Gesamtpaket müssen wir einfach sagen, dass das viel zu wenig war heute und dass wir so über Europa gar nicht sprechen müssen“, sagte Offensivmann Jonas Hofmann. Er ergänzte: „Wir sind genauso sauer auf uns und enttäuscht wie die Fans und der Trainer.“