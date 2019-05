Von wegen Borussia : Ex-Fortune Bebou wechselt nach Hoffenheim

Ihlas Bebou im Zweikampf mit Stuttgarts Borna Sosa. Foto: dpa/Peter Steffen

Mönchengladbach Der Flügelstürmer von Hannover 96 wechselt nicht nach Gladbach, sondern in den Kraichgau. Der Transfer ist noch nicht final eingetütet, die Verhandlungen aber schon sehr weit fortgeschritten.

Viele sind schon davon ausgegangen, dass Borussias Sportdirektor Max Eberl bald in Ihlas Bebou seinen ersten Neuzugang präsentieren wird. Der Flügelstürmer kostet nach dem Abstieg des Klubs Hannover 96 aufgrund einer Ausstiegsklausel „nur“ zehn Millionen Euro. Mehrere Medien hatten bereits berichtet, dass der Wechsel zu Gladbach perfekt sei — doch nun geht der ehemalige Spieler von Fortuna Düsseldorf, dort war er von 2011 bis 2017 im Einsatz, ehe er für fünf Millionen Euro nach Hannover wechselte, nicht an den Niederrhein, sondern in den Kraichgau.

Die „Bild“ berichtet, dass Bebou kurz vor einem Transfer zu 1899 Hoffenheim steht. Informationen unserer Redaktion können das bestätigen. Der Deal ist zwar noch nicht final eingetütet, die Verhandlungen aber sehr weit fortgeschritten. In diesem Fall kann man wirklich davon sprechen, dass der Wechsel durch ist. Die Fortuna verdient an dem Transfer mit. Über eine Million springt für die Düsseldorfer heraus.

Dabei hätte Bebou durchaus auch zu Borussia gepasst. Zwar war er lange aufgrund eines Sehnenanrisses außer Gefecht gesetzt, ist aber wieder fit, und erzielte bei seinem Comeback für Hannover sogleich einen Treffer. Insgesamt kommt Bebou in dieser Saison auf vier Tore und drei Assists in elf Einsätzen. Der 25-Jährige ist in der Offensive flexibel einsetzbar und einer der schnellsten Spieler der Bundesliga. Beide Attribute gehören zum Anforderungsprofil der Gladbacher für neue Spieler, die den Kader für die Zukunft unter Marco Rose verstärken sollen. Der aktuelle Coach von RB Salzburg wird Dieter Hecking nach der laufenden Saison ablösen und bevorzugt einen sehr intensiven Spielstil.

