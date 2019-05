Offiziell vorgestellt : So sieht das neue Borussia-Trikot aus

Foto: Borussia Mönchengladbach/Borussia 6 Bilder Das ist das neue Borussia-Trikot.

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat am Donnerstagmorgen das Trikot für die neue Saison 2019/2020 vorgestellt. Am Mittwoch war bereits ein Foto davon im Internet aufgetaucht.

Einig ist man sich in Mönchengladbach darüber, dass am Samstagnachmittag gegen Borussia Dortmund die Champions League her soll. Am letzten Spieltag muss die Mannschaft mit einem Sieg die Verfolger Bayer Leverkusen (zwei Tore Rückstand) und Eintracht Frankfurt (ein Punkt Rückstand) auf Distanz halten. Diskussionen gibt es aber schon im Vorfeld um eine Sache, die es am Samstag das erste Mal offiziell zu sehen gibt: das neue Trikot der Gladbacher.

Traten die Borussen in dieser Saison in einem klassischen weißen Jersey auf, so haben sich die Designer des neuen Dresses etwas Besonderes einfallen lassen. Am Ende der Ärmel und des Oberkörpers sind schwarze und grüne Applikationen eingearbeitet, die Rauchschwaden gleichen. In einem Video, das Borussia vor drei Wochen veröffentlichte, teaserte der Klub in Person von Jonas Hofmann das neue Trikot an. „Hol auch du dir unzähmbare Energie des Parks nach Hause“, sagte er da. Das neue Design soll demnach wohl die heiße Atmosphäre im heimischen Borussia-Park darstellen.

Einige Borussia-Mitglieder haben das neue Dress schon erhalten, doch in der Anhängerschaft wird nach wie vor darüber gestritten. Gewagt? Kreativ? Schön? Hässlich? Viele waren begeistert vom neuen Outfit, andere gar nicht angetan vom Muster der neuen Jerseys.

