Streamingdienst landet Coup : Laura Wontorra wechselt zu Dazn

Düsseldorf Moderatorin Laura Wontorra wechselt einem Medienbericht zufolge in der kommenden Saison zu Dazn. Beim Streamingdienst soll die 32-Jährige bei Spielen der Bundesliga und der Champions League eingesetzt werden.

Das Moderatoren-Karussell dreht sich damit kräftig weiter. So war erst Anfang März war bekannt gegeben worden, dass Esther Sedlaczek von Sky zur ARD-Sportschau wechselt. Sie ersetzt Matthias Opdenhövel, der den Sender verlässt und zu Sat.1 wechselt. Opdenhövel wird seine zehnjährige Karriere bei der ARD-"Sportschau" mit dem DFB-Pokalfinale in Berlin beenden. Gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger moderiert der 50-Jährige das Endspiel am 13. Mai, wie der Sender am Dienstag mitteilte. „Es waren tolle zehn Jahre, in denen Matthias Opdenhövel den Sport im Ersten präsentiert hat“, erklärte der ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. „Sein Witz, seine Schlagfertigkeit und seine typische lockere Art werden uns fehlen“.