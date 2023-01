Borussias Innenverteidiger Leverkusen ist ein guter Prüfstein für Elvedis Vorsätze

Es sollte in all den Jahren für Elvedi und seine Gladbacher nicht die einzige Pleite dieser Größenordnung gegen Leverkusen sein. Seitdem sind in Meisterschaft und Pokal drei weitere Niederlagen mit mindestens vier Toren Differenz hinzugekommen – nicht mal gegen die Bayern und Borussia Dortmund gab es in dem Zeitraum so viele hohe Pleiten. Leverkusen dürfte also nicht zu Elvedis Lieblingsgegnern zählen. Dazu passt, dass er im bislang letzten Bundesligaspiel gegen Bayer zwar traf, dies aber nur noch der Anschlusstreffer bei der 1:2-Heimniederlage vor gut einem Jahr war.