Schnitt von 2013/14 gut möglich So stellt Borussia einen neuen Zuschauer-Rekord auf

Zünglein an der Waage auf der Rekordjagd wird zum Beispiel das Duell mit dem VfL Wolfsburg am Osterwochenende sein. Die „Wölfe“ sind traditionell kein Zuschauermagnet, weshalb sie bei Borussia in der neu eingeführten Ticket-Kategorie D gelandet sind. Sitzplatzkarten gibt es da bereits ab 19 Euro, keine kostet mehr als 29. Gegen Mainz 05, im einzigen anderen D-Spiel der Saison, hat sich das bereits ausgezahlt, 51.210 Zuschauer an einem Sonntag im September waren nachweislich mehr als in vergangenen Jahren – und das, obwohl die Mainzer von gerade einmal 900 Gästefans begleitet wurden. Wie sehr Borussias Gegner ihre Anhänger mobilisieren, wird ein weiterer Faktor sein für die Rekordjagd. Wolfsburg ist Vorletzter der Auswärtsfahrer-Tabelle, Augsburg Viertletzter und bei Union Berlin sind die Zahlen schwankend.