Borussia-Abgang weiter denkbar Warum Lainer aus Farkes Worten kaum Motivation ziehen kann

„Ich bin mit Stevie wirklich sehr zufrieden in der Vorbereitung. Er hat das gut gemacht, auch in den Testspielen“, sagte Farke. „Er hat sich körperlich wieder in eine gute Verfassung gebracht, es war ja keine einfache Hinrunde für ihn. Gerade aufgrund von Verletzungen war er viel raus, er hat kaum mal drei Wochen am Stück trainieren können. Deswegen hat er wenig Spielminuten bekommen.“ Auf 26 Minuten kam Lainer in der ersten Saisonhälfte - eine Entzündung im Knie, eine Magen-Darm-Grippe und das Coronavirus bremsten ihn aus. Im Dezember wurde ihm zudem noch eine Platte im Fuß entfernt, die ihm nach seinem Knöchelbruch anderthalb Jahre zuvor eingesetzt worden war.