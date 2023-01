Geschichte der Gladbacher Siegtore Wo Elvedi gleichauf liegt mit Thuram und Plea

Dieser Erfolg war an jenem September-Nachmittag noch nicht vorherzusehen, doch Siegtore – noch dazu in der Schlussphase – sind generell eine emotionale Angelegenheit. Wenn das Pendel zu beiden Seiten ausschlagen kann und das eigene Team letztlich dank einer Aktion die Oberhand behält, fühlt sich mitunter der Sieg noch viel besser an als ein klares 4:0. Natürlich gibt es auch knappe Spiele, in denen früh bereits das entscheidende Tor fällt – so wie in der laufenden Saison, als Alassane Plea gegen Hertha BSC per Elfmeter in der 34. Minute den 1:0-Siegtreffer erzielte.