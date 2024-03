Spieltage 31 bis 34 terminiert Borussia muss im Saisonendspurt noch einmal sonntags ran

Neunmal hatte Borussia in der vergangenen Saison nur um 15.30 Uhr am Samstag spielen dürfen – kein Team kam 2022/23 auf einen derart niedrigen Wert zur traditionellen Anstoßzeit. Nach der letzten Terminierungsrunde der Deutschen Fußball-Liga (DFL) steht fest, dass Borussia nach 34 Spieltagen 20-mal am Samstagnachmittag gespielt haben wird.