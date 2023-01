Umschulungen haben Tradition Ngoumou kann ein Beispiel für Flexibilität im Borussia-Kader werden

Herbert Laumen war nicht erfreut über die Pläne seines Trainers. Hennes Weisweiler setzte den jungen Angreifer in Borussias erster Bundesligasaison 1965/66 vornehmlich als Rechtsaußen ein, was Laumen gar nicht gefiel. Doch am drittletzten Spieltag bei 1860 München kam seine Chance, Laumen durfte als hängende Spitze ran – und schoss alle drei Gladbacher Tore beim 3:3. Es war der Durchbruch für Laumen, der in den folgenden Jahren regelmäßig Borussias bester Torschütze war, in der Klubhistorie hat nur Jupp Heynckes häufiger getroffen.