Sippel über seine Rolle als Nummer drei „Die Situation ist hart, ich muss damit jetzt klarkommen“

Auch Sippels Vertrag endet nach dieser Saison. Bleibt es bei der derzeitigen Konstellation, wird er sich reiflich überlegen, in Gladbach zu bleiben. Denn die Entscheidung Farkes hat den 34 Jahre alten Routinier durchaus überrascht und getroffen. „Die Situation ist hart, ich muss damit jetzt klarkommen und es beobachten“, gab Sippel am Montag im Gespräch mit „Sport1“ zu. Sippel weiß, dass Farke in Personalfragen viel Konstanz an den Tag legt und es daher nicht leicht sein dürfte, den verlorenen Posten zurückzuerobern.