Nach Dellen-Jahr in Gladbach Ginter ist in Freiburg wieder aufgeblüht

Matthias Ginter ist seit elf Jahren Bundesligaspieler. Es will also etwas heißen, wenn der Innenverteidiger des SC Freiburg gefragt wird, ob hinter ihm das beste von 22 Halbjahren als Profi liege, und er antwortet: „Ich hatte in Dortmund auch mal ein Halbjahr, in dem ich als Rechtsverteidiger sehr viel gespielt habe und Torbeteiligungen hatte. In Gladbach hatte ich nach der WM 2018 auch ein sehr gutes Halbjahr. Aber so, wie es jetzt lief in Freiburg, die persönliche Entwicklung und wie es sich geschlossen entwickelt hat hin zu einer Top-Mannschaft, würde ich schon sagen, dass es mein bestes Halbjahr war.“