Mehr als nur die Reise 1970 „Was Borussia für die Beziehung zu Israel getan hat, war beachtlich“

Es war mehr als nur ein Fußballspiel, das 6:0 der Borussen gegen Israels Nationalmannschaft im Bloomfield-Stadion in Tel Aviv am 25. Februar 1970. „Borussias Auftritt in Israel hat eine politische und gesellschaftliche Wendung in die richtige Richtung bewirkt – und das nur 25 Jahre nach der Shoa“, sagte Leah Floh, die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Mönchengladbach während einer Gesprächsrunde in Borussias Vereinsmuseum. In der ging es um die deutsch-israelische Fußballfreundschaft.