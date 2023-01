Warten auf Spielzeit bei Borussia Borges Sanches sieht „keinen Sinn“ in einer Leihe

„Ich will mehr spielen, das ist klar. Aber die Leute – und auch ich – vergessen manchmal, dass ich gerade erst am Anfang bin. Ich würde normalerweise noch in der U19 spielen“, sagt Borges Sanches. „Am Anfang der Saison habe ich gedacht, dass ich bei den Profis trainieren werde, aber nicht, dass ich so schnell im Kader stehe.“ Sich in der Rückrunde verleihen zu lassen, sei für ihn kein Thema. „Ich will Borussia nicht verlassen. Das ergibt für mich keinen Sinn, ich habe Zeit. Natürlich will ich spielen, aber das ist meine erste Saison und ich habe schon fünfmal spielen dürfen. Ich lerne noch und wenn meine Chance kommt, bin ich da“, sagt Borges Sanches, der aktuell noch im Internat am Borussia-Park wohnt.