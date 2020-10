Rückkehr ins Training : Lazaro startet den zweiten Borussia-Anlauf

Mönchengladbach Valentino Lazaro soll in den nächsten Tagen wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. Das ist wichtig für Borussia, gerade in den Englischen Wochen. Doch der Ex-Herthaner muss die richtige Mischung finden.

Es hätte für Valentino Lazaro kaum einen schlechteren Start geben können als den, den er bei Borussia hatte. Erst musste er einige Tage warten, bis der Leih-Transfer von Inter Mailand in trockenen Tüchern war und er endlich im Trainingslager in Harsewinkel mit seinem neuen Team trainieren konnte.

Etwas mehr als sechs Wochen sind seitdem vergangenen. Mit einer derart langen Ausfallzeit hatten die Borussen und Lazaro auch gerechnet. Nach Informationen unserer Redaktion soll es das dann auch jetzt gewesen sein, in der am Dienstag startenden Trainingswoche soll der ehemalige Herthaner wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Zuletzt arbeitete er sich bereits in individuellen Einheiten an diese Rückkehr heran.