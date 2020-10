Es gab schon Borussia-Gerüchte um ihn : Grujic möchte eines Tages gerne unter Rose spielen

Mönchengladbach In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte, dass Borussia sich mit der Personalie Marko Grujic beschäftigt haben soll. Der Mittelfeldspieler hat nun verraten, dass es tatsächlich Kontakt nach Gladbach gegeben hat – und dass er gerne mal mit Marco Rose zusammenarbeiten würde.

Mit Hertha BSC besiegte Marko Grujic am 33. Spieltag der vergangenen Saison Bayer 04 Leverkusen. Am 2:0-Sieg hatte Grujic seinen Anteil, lieferte im zentralen Mittelfeld eine gute Partie ab. Durch die Hilfe von Hertha eroberte sich die Borussia den vierten Platz zurück und zog eine Woche später in die Champions League ein.