„Fohlenfrühstück“ - das bringt der 10. Oktober : Borussias DFB-Trio und die Schweizer sind gefordert

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 10. Oktober früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Die Borussen genießen ein freies Wochenende. Erst am Dienstag startet die neue Trainingswoche. Cheftrainer Marco Rose nutzt die Zeit, um zu seiner Familie nach Leipzig zu fahren. Für die deutschen Nationalspieler Matthias Ginter, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann steht um 20.45 Uhr (ARD) das Länderspiel gegen die Ukraine an. In der Nations League wird Ginter, der beim 3:3 gegen die Türkei geschont wurde, wohl wieder zum Einsatz kommen. Neuhaus und Hofmann könnten nach ihrem Länderspieldebüt jeweils einen weiteren Einsatz sammeln. Für einen Platz in der Startelf wird es aber wohl nicht reichen: Neben Toni Kroos und Timo Werner sind auch die Spieler des FC Bayern wieder dabei. Sie gehören zum 23-köpfigen Aufgebot, das Joachim Löw für die beiden kommenden Spiele nominiert hat. Borussias Schweizer, Yann Sommer und Nico Elvedi, sind in der deutschen Nations-League-Gruppe parallel in Madrid gegen Spanien gefordert.