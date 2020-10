Ruhmeshalle des Fußballs : Auch Borussias Rekordspieler Vogts jetzt in der Hall of Fame

Auch Borussias Rekordspieler Vogts jetzt in der Hall of Fame

Update Dortmund Die Gladbacher Vereinslegende Berti Vogts ist als Verteidiger aufgenommen worden. Ebenfalls in der Ruhmeshalle im Fußballmuseum in Dortmund neu dabei sind Andreas Möller, Michael Ballack (Mittelfeld), Klaus Fischer und Rudi Völler (Angriff).

Als dritter ehemaliger Gladbacher Spieler nach Günter Netzer und Lothar Matthäus (beide stehen in der Gründungself) hat es nun auch mit etwas Verspätung der „Terrier“ in den Kreis geschafft: Berti Vogts.

„Ich bin stolz, dazukommen zu dürfen. Damit habe ich nicht gerechnet“, sagt der 73-Jährige. „Als kleiner Junge habe ich miterlebt, wie Deutschland 1954 Weltmeister wurde – jetzt mit einigen dieser Helden von Bern in der ‚Hall of Fame’ in einer Reihe zu stehen, erfüllt mich mit Stolz.“ Hans-Hubert „Berti“ Vogts spielte innerhalb von 14 Jahren 419-mal in der Fußball-Bundesliga für Borussia Mönchengladbach. Sein größter Erfolg als Trainer war der Titelgewinn mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM 1996. Gewählt wurde er allerdings speziell für seine Leistung als Verteidiger.