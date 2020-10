Ritterschlag für Borussias Franzosen : Thuram erinnert Wenger an Henry

Mönchengladbach Marcus Thuram erregt auch international große Aufmerksamkeit. Was Ex-Arsenal-Trainer Arsène Wenger nun gesagt hat, dürfte Borussias Stürmer mit Stolz erfüllen.

Marcus Thuram hat schon mit Thierry Henry in der Kabine gesessen, als er selbst noch ein kleiner Junge war. Und es gibt dieses Bild aus dem WM-Halbfinale 1998, auf dem Vater Lilian nach seinem Tor gegen Kroatien auf Knien und in Denkerpose jubelt. Henry steht daneben und bückt sich zu ihm herunter, um Thuram senior um den Hals zu fallen.

Wenn Thuram junior nun lesen sollte, was Arsène Wenger über ihn gesagt hat, dürfte ihn das mit großem Stolz erfüllen. Sein französischer Landsmann Wenger trainierte von 1996 bis 2018 den FC Arsenal, holte 1999 den jungen Außenstürmer Henry von Juventus Turin und machte ihn als Mittelstürmer zur Legende (228 Tore in 375 Spielen). Was ihn dazu bewogen haben, Henry vom Flügel ins Zentrum zu stellen, wollte der „Spiegel“ in einem Interview von Wenger wissen.