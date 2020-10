Druckvolle Schlussphase reicht nicht : U23 verliert Derby gegen Köln

Mönchengladbach Fast wäre Borussias U23 in der Schlussphase noch der Ausgleich gelungen. Doch die Mannschaft von Heiko Vogel musste sich im Derby dem 1. FC Köln mit 1:2 geschlagen geben.

„Das Spiel war so, dass wir auch als Sieger vom Platz hätten gehen können“, sagte Trainer Heiko Vogel nach der 1:2-Niederlage der Gladbacher U23 gegen den 1. FC Köln am Freitag. Doch die Partie hatte denkbar schlecht begonnen: Köln erzielte mit dem ersten Torschuss das 1:0. Ricardo-Oliver Henning schloss einen Konter in der sechsten Minute zur Führung ab.

Das Spiel kannte jetzt nur noch eine Richtung. Doch weder Marcel Benger per Freistoß noch Jacob Italiano brachten den Ball aus aussichtsreicher Position im Tor unter. „In manchen Situationen hat uns das Spielglück nicht zur Seite gestanden und vielleicht auch die notwendige Frische gefehlt“, sagte Vogel, für dessen Mannschaft das Derby nach der Niederlage in Aachen (1:2) und dem Sieg auf Schalke (1:0) das dritte Spiel binnen sieben Tagen gewesen ist.

„Es war schon hart, diesen Rhythmus zu fahren. Aber damit haben alle Teams zu kämpfen“, sagte Vogel. Am kommenden Wochenende steht das Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lotte an. „Ich glaube, wir haben uns in der Liga einen gewissen Respekt erarbeitet. Aber in Summe haben wir den einen oder anderen Punkt zu wenig, da wäre mehr möglich gewesen“, sagte Vogel.