Borussias Ginter über Stindl-Verletzung : „Ein gutes Gefühl habe ich nicht“

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat bei Hannover 96 gewonnen, aber Kapitän Lars Stindl verloren. Das sagt Abwehrchef Matthias Ginter über das Spiel.

Borussia gewinnt nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg mit 1:0 in Hannover. Ein sehr wichtiger Erfolg für die Psyche der Gladbacher, die damit rechtzeitig im Endspurt wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt sein könnten und ihre Position in der Tabelle behaupteten. Auch deshalb freute sich Matthias Ginter über die drei Punkte. Überschattet wurde der Erfolg aber vom Schienbeinbruch, den sich Kapitän Lars Stindl zu Beginn der Partie zugezogen hatte. Auch über dieses Erlebnis sprach Ginter nach der Partie. Der Abwehrchef über …

… das Spiel: „Das einzige, was wir uns vorzuwerfen haben, ist, dass wir nicht schon in der ersten Halbzeit in Führung gegangen sind und dass wir nach dem 1:0 nicht früher den Sack zugemacht haben. So hatte man immer das Gefühl, dass Hannover mit einer Aktion ausgleichen kann. Aber wir sind sehr froh, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben.“