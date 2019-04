Serie Borussias Museum (Teil 2) : Die „Freimeister“ und ihr besonderes Gespür für die Räume

Mönchengladbach Das Designbüro „Freimeister“ aus Mönchengladbach hat die Räume im Borussia-Museum gestaltet.

Das Motto der „Freimeister“ ist klar beschrieben: Melanie Scharré und Johannes Jansen wollen Räume schaffen, die Geschichten erzählen. Wie in der „Vinyl-Garage“ oder in der „Kulturküche“. Beides sind Projekte der „Freimeister“. Die bislang größte Aufgabe der „Gesellschaft für Objekt- und Raumgestaltung“ wird ab dem 5. Mai der Öffentlichkeit viele, viele Geschichten des größten Fußballvereins der Stadt erzählen: die Fohlenwelt im Borussia-Park. „Für uns ist das Champions League“, gesteht Jansen.

Die größte Herausforderung war etwas, was in Zeiten extremer Informationsüberflutung ein seltenes Gut geworden ist: Es ging darum, auszuwählen aus dem gigantischen Fundus, der sich in 119 Jahren Vereinsgeschichte angesammelt hatte. Tausende von Geschichten haben sich die „Freimeister“ angehört und diesen dann einen Raum gegeben. „Wir mussten Borussias legendenbildende Geschichten in einem erzählbaren Rahmen bändigen, der analoge und digitale Inhalte verknüpft. Die Ausstellungsgestaltung folgt den Geschichten, in einem grafisch klaren Gesamtbild“, sagte Jansen im Gespräch mit unserer Redaktion. Die „Freimeister“ haben gestalterisch das, was Borussias Kapitän Lars Stindl auf dem Rasen hat: ein besonderes Gespür für die Räume.