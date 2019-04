Raffael trifft entscheidend : Borussia gewinnt in Hannover und bangt um Stindl

Hannover Borussia Mönchengladbach bleibt in der Fußball-Bundesliga an den Champions-League-Pätzen dran. Der 1:0-Erfolg bei Hannover 96 war jedoch teuer erkauft.

Dank des Sieges sind die Gladbacher vorerst bis auf einen Punkt an den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt herangerückt, der 52 Zähler hat, am Sonntag aber noch daheim gegen den FC Augsburg spielt. Die Gladbacher bleiben aber auf jeden Fall in der Pole Position, was die Europa League angeht.