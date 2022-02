Winter-Zugang treffsicher : Telalovic schießt Borussias U23 zum Sieg gegen Uerdingen

Drei Tore in Uerdingen: Semir Telalovic. Foto: Heiko van der Velden

Mönchengladbach Winter-Zugang Semir Telalovic gelang ein Hattrick beim 4:1-Erfolg der Gladbacher Zweitvertretung beim KFC Uerdingen. Zunächst hatte es indes nicht nach einem Sieg der Borussen ausgesehen.

Einen ganz wichtigen Sieg hat Borussias U23 am Samstag beim KFC Uerdingen in der Regionalliga West eingefahren. Zwar geriet das Team von Trainer Heiko Vogel beim Schlusslicht nach der Pause zunächst in Rückstand, nach einem Handelfmeter mit Roter Karte gegen Uerdingens Pepijn Schlösser kippte die Partie aber – und die Borussen siegten noch deutlich mit 4:1.

In der ersten Halbzeit taten sich die Borussen mit den Bedingungen in Velbert, wo die Uerdinger ihre Heimspiele aufgrund des Zustands der Grotenburg austragen müssen, äußerst schwer. „Wir haben in der ersten Halbzeit gegen den Wind gespielt, was uns Probleme im Spielaufbau bereitet hat. Wir hatten zwar mehr vom Spiel, konnten nach vorne aber nicht den Druck erzeugen“, schildert Vogel. Die besseren Möglichkeiten hatten so zunächst die Gastgeber. Den Führungstreffer erzielten sie jedoch erst in der 56. Minute, als das Spiel eigentlich schon anders lief.

„Der Rückstand entstand aus einem Konter praktisch aus dem Nichts. Was dann knapp fünf Minuten später passierte, war natürlich schon bitter für die Uerdinger, hat uns natürlich in die Karten gespielt“, schildert der Coach. Nach einem Handspiel gab es nicht nur Strafstoß für die Borussen, Pepijn Schlösser sah auch noch Rot. Den fälligen Strafstoß verwandelte Michel Lieder sicher zum 1:1.

Dass das Spiel letztlich noch so deutlich zugunsten der Borussen endete, hat ganz besonders mit zwei Spielern zu tun. Denn gegen Gastgeber, die nun in Unterzahl nicht einmal mehr wirklich den Weg vor das Borussen-Tor fanden, schlug die Stunde des Winter-Zugangs Semir Telalovic. Denn der Mittelstürmer traf nach 72 Minuten nicht nur zur Borussen-Führung und erzielte sein erstes Pflichtspieltor für den VfL, er schnürte mit dem 3:1 und 4:1 in der 88. Minute sowie der dritten Minute der Nachspielzeit auch noch einen Dreierpack.

„Die drei Tore waren allesamt nicht leicht, das hat er technisch wirklich sauber gemacht. Ich sehe ja, wie er täglich im Training arbeitet. Deshalb war das für mich keine Überraschung“, sagt Vogel hocherfreut. Wichtig war aber auch die Rolle des nach 54 Minuten eingewechselten Mika Schroers, der immer wieder Konter für die Borussen einleitete. Das 2:1 legte er per Flanke von der linken Seite auf, war auch beim dritten Borussen-Treffer der Vorbereiter. In unterschiedlichen Rollen hat sich Schroers zuletzt durchaus immer wieder überzeugend präsentiert – und gegen die Uerdinger immer wieder massive Tempovorteile für sich genutzt.

Damit dürfen die Borussen nun zunächst einmal ein wenig aufatmen. Mit 30 Punkten und dem Sprung auf Platz elf ist das Polster auf die Gefahrenzone zunächst einmal auf zehn Zähler angewachsen. Da die Teams hinter den Borussen teils aber noch über mehrere Nachholspiele verfügen, sollte das Team von Heiko Vogel weiter daran arbeiten, so schnell wie möglich die 40-Punkte-Marke zu erreichen.