Borussias Trainer : So ordnete Hütter den Sieg gegen Augsburg ein

Foto: dpa/Federico Gambarini 18 Bilder Borussia - Augsburg: die Fohlen in der Einzelkritik

Mönchengladbach Am Freitag hatte Borussias Trainer Adi Hütter seinen 52. Geburtstag gefeiert, am Tag darauf machte ihm seine Mannschaft mit dem 3:2 gegen den FC Augsburg das schönste Geschenk. Was dem Coach dabei gefallen und was er noch zu bemängeln hatte.

Wohl selten hat Adi Hütter als Gladbacher Trainer so befreit gejubelt wie am Samstagnachmittag nach dem 3:1 durch Ramy Bensebaini. Der Druck, der auf den Borussen lastete, vor dem Kellerduell mit dem FC Augsburg war spürbar. Umso größer war die Erleichterung, als der erste Heimsieg nach vier Niederlagen im eigenen Stadion in Folge endlich feststand.

„Natürlich sind es schwierige Wochen für uns, und auch die kommenden Wochen werden nicht einfach. In unserer Situation geht es nur um Resultate, deswegen war der Sieg wahnsinnig wichtig. Uns ist eine große Last von den Schultern gefallen“, sagte Hütter, dem die Mannschaft einen Tag nach dem 52. Geburtstag nachträglich das schönste Geschenk machte. „Jeder Bundesligasieg ist nicht so einfach, wie man glaubt, und in der Situation, in der wir stecken, ist es noch viel schwieriger. Das war heute sicherlich ein absoluter Befreiungsschlag, der Sieg tut uns sehr, sehr gut“, fügte Hütter hinzu.

Erstmals seit dem 4:0 Mitte November gegen die SpVgg Greuther Fürth hatte Hütters Team zudem mehr als zwei Tore in einem Pflichtspiel erzielt – dies war letztlich auch ausschlaggebend für den Erfolg gegen Augsburg. „Natürlich freuen uns die Treffer, wir hatten auch sonst noch viele gute Szenen. Speziell nach dem 3:1 hatten wir einige Situationen, in denen wir das vierte Tor hätten erzielen können“, sagte Hütter. Da das indes nicht gelang und auf der Gegenseite gar noch der erneute Anschlusstreffer fiel, musste Borussia in den letzten Minuten gar nochmals zittern.

„Die beiden Gegentore zeigen, dass wir noch nicht stabil sind. Nach dem 1:2 war die Souveränität nicht so da, wie ich mir das vorstelle. Aber wer selbst Fußball gespielt hat, der weiß wie schwierig das ist in so einer Situation, in der wir stecken“, sagte Hütter. Positiv sei dafür gewesen, dass die Mannschaft immer gefightet habe, „Augsburg war ein unangenehmer Gegner, wir hätten zu Beginn auch in Rückstand geraten können und hatten ganz am Ende auch etwas Glück. Doch über 90 Minuten waren wir trotzdem der verdiente Sieger“, sagte Hütter.