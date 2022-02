Bildung in Krefeld : Industrie 4.0 - Berufskolleg Uerdingen nimmt Smart Factory in Betrieb

Nach entsprechender Ausschreibung wurde eine Smart Factory der Firma Lucas-Nülle mit didaktischen Lernmaterialien für rund 150.000 Euro am Berufskolleg Uerdingen in Betrieb genommen. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Die enge Abstimmung mit den Ausbildungsbetrieben ist wichtig. Eine Online-Anmeldung am Berufkolleg Uerdingen ist bis 28. Februar auf der Internetseite möglich.

Die vierte industrielle Revolution, kurz: Industrie 4.0, hat begonnen. In vielen Unternehmen verändern intelligente, vernetzte Systeme grundlegend die Produktionsprozesse, die über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg künftig automatisiert ablaufen können. Um angesichts dieser Entwicklung eine adäquate Berufsausbildung leisten zu können, war es dem Berufskolleg Uerdingen seit langem wichtig, ein Modell einer sogenannten Smart-Factory zu erhalten. Mit der Aufnahme in das Schulentwicklungsgutachten der Berufskollegs konnte die Stadt Krefeld nun den Bedarf der Schule umsetzen.

Nach entsprechender Ausschreibung wurde eine Smart Factory der Firma Lucas-Nülle mit didaktischen Lernmaterialien für rund 150.000 Euro in Betrieb genommen. Oberbürgermeister Frank Meyer hat gemeinsam mit Wirtschaftsdezernent Eckart Preen und Jürgen Maas, Leiter des Fachbereichs Schule, die neue Lernfabrik 4.0 im BK Uerdingen besucht. „So wie sich Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft weiterentwickeln, so tun das auch die Schulen. In Krefeld gibt es inzwischen an vielen Standorten tolle Projekte, die neue Methoden, Themen und Formate in den Schulalltag integrieren – zusätzlich betreiben wir als Stadt das Zentrum für digitale Lernwelten. Ich bin beeindruckt, wie das Berufskolleg Uerdingen Prozesse aus dem Bereich Industrie 4.0 kreativ und praxisorientiert in der Ausbildung einsetzt. Das stärkt am Ende auch den Wirtschaftsstandort Krefeld“, stellt Meyer fest.

„Die Berufsbildung am Berufskolleg Uerdingen lebt die Handlungs- und Problemorientierung in enger Abstimmung mit den Ausbildungsbetrieben. Unerlässlich ist es daher auch, in der Schule an realistischen und modernen Anlagen zu trainieren, zu schulen und damit die Auszubildenden auf die neuen beruflichen Herausforderungen optimal vorzubereiten“, sagt Schulleiter Sven Mundry. So kann man zum Beispiel im Web-Shop der Smart Factory einen konfigurierbaren Artikel bestellen und damit einen automatisierten Gesamtprozess anstoßen. Die Lernenden erwerben anhand dieses Lernträgers Fähigkeiten im Bereich der industriellen Automatisierung und der digitalen Vernetzung. „Das Besondere an dieser didaktisch aufbereiteten Modellanlage ist der modulare Aufbau, sodass sie in der Berufsschule vom ersten bis zum vierten Ausbildungsjahr und auch in der Fachschule für Technik genutzt werden kann“, erklärt Mundry. Besonders angehende Elektroniker, Mechatroniker und Fachinformatiker profitieren von der Lernfabrik 4.0 in der Uerdinger Schule.