„Uns fällt ein Stein vom Herzen“ : Ein Samstag voller guter Gefühle für die Borussen

Mönchengladbach Beim 3:2 gegen den FC Augsburg hatten die Gladbacher einigen Grund zur Zufriedenheit. Das belegen die Worte des Geburtstagskinds Patrick Herrmann und des Torschützen Jonas Hofmann nach dem Spiel.

Was es heißt, ein Team zu sein, zeigte Patrick Herrmann am Rande des Rasenrechtecks im Borussia-Park. Der Ersatzmann jubelte beim 3:2 gegen den FC Augsburg wie verrückt am Spielfeldrand über die Gladbacher Tore und feuerte seine Kollegen auf dem Platz an. Die Bank war also voll drin im Spiel.

Am Ende war auch Herrmann auf dem Platz dabei, Trainer Adi Hütter hatte dem Mann, der am Samstag seinen 31. Geburtstag feierte, noch ein paar Minuten gegönnt. Er, die anderen Borussen und die meisten der 10.000 Fans feierten euphorisch den Erfolg, der verdient war, was die Expected-Goals-Statistik des Spiels belegt: 3,03 zu 1,63 zu Gunsten der Borussen fiel sie aus.

„Es tat gut, dass wieder ein paar mehr Fans da waren – und auch drei Punkte geholt und ein gutes Spiel gemacht zu haben. Wir haben schon in der Woche zuvor in Bielefeld einen Schritt nach vorn gemacht und jetzt wieder. Mal sehen, was in Dortmund kommt, aber es geht in die richtige Richtung“, sagte Herrmann.

Er schaute trotz seines persönlichen Ehrentags nur auf „seine“ Borussia und ihr Wohl. Am Vormittag hatte er vor den Kollegen eine kleine Geburtstags-Ansprache gehalten und alle eingeschworen auf das wichtige Spiel. „Geburtstag hin oder her, für mich ist das unwichtig, für mich war nur wichtig, dass wir drei Punkte holen. Dass wir es so gut gemacht haben, gibt mir Zuversicht“, befand Herrmann. „Wenn wir die gesamte Saison so spielen, haben wir mehr Punkte auf dem Konto. Da können wir weitermachen“, sagte er nach seinem 317. Bundesliga-Spiel für Gladbach.

Trainer Hütter trug mit seiner Einwechslung zum Wohlbefinden seines Spielers bei. „Es tat gut, ein paar Minuten auf dem Platz zu stehen“, gab Herrmann zu. Ähnlich wird es Christoph Kramer sehen, der mit Herrmann auf das Feld kam und erstmals seit dem 2:1 bei den Bayern spielen konnte. Kramer hatte sich nach seiner Covid-Infektion freigetestet.

So war es ein Samstag voller guter Gefühle für die Borussen. Jonas Hofmann erzielte sein achtes Saisontor, Manu Koné sein zweites, Florian Neuhaus schaffte die erste Torvorlage, Ramy Bensebaini traf zum fünften Mal in einem Pflichtspiel in dieser Saison und legte zuvor noch Hofmanns Treffer auf. Alassane Plea spielte wie schon in Bielefeld stark, er sammelte einen Assist ein.

„Uns allen fällt ein Stein vom Herzen, der Mannschaft, der Mannschaft drumherum, den Fans“, berichtete Hofmann, der nur 26 Sekunden nach der Pause zum 2:0 traf. „Es war extrem wichtig, die drei Punkte hierzubehalten.“

„Wir haben viel Druck gemacht, waren aggressiv, hatten viele Balleroberungen, haben ein gutes Pressing gespielt – und teilweise einen Fußball, den wir gern öfter sehen würden“, zählte Hofmann auf, was ihm gefallen hatte am Spiel seines Teams.