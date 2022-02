Wetterkapriolen in Wermelskirchen : Winter-Intermezzo nach Sturm „Antonia“

Wermelskirchen Da wurden doch am Montagmorgen viele nach einem Blick aus dem Fenster ruckzuck wach. Dichtes Schneegestöber, und die weiße Pracht blieb auch noch liegen.

Dieses Winter-Intermezzo sorgte gegen 8 Uhr für schöne Bilder selbst in der Innenstadt. Zumal ab und an weitere dunkle Schneewolken am Horizont auftauchten (und verschwanden), während die Sonne den Vordergrund in ein helles Licht setzte. Nach zwei Stunden war dann aber der Spuk vorbei.