Yannick Reiners im Interview : Ist Konsolen-Fußball Sport? Das sagt Borussias Nationalspieler

Exklusiv Mönchengladbach Der 25-jährige Yannik Reiners, der zum Nationalteam gehört, spielt für Borussia an der Konsole. Er spricht über die Situation des E-Sports in der während der Corona-Krise und die Frage, ob er einen Sport betreibt oder nicht.

Yannick Reiners gehört seit der Gründung 2019 als professioneller Spieler zu Borussias E-Sports-Team. Der 25-Jährige aus Mülheim-Kärlich nahe Koblenz, der zweimal pro Woche noch als Betreuer in einer Ganztagsschule arbeitet, ist unter dem Namen „Jeffryy95“ aktiv. Wegen der Corona-Krise sind die E-Sportler in den Fokus gerückt, nachdem die DFL die „Bundesliga Home Challenge“ gegründet hat. Darüber, aber auch über die Frage, ob er überhaupt einem Sport nachgeht und wie es ist, mit den Gladbacher Bundesliga-Spielern zu zocken, sprach Karsten Kellermann mit Reiners.

Herr Reiners, in der Corona-Krise ist E-Sport für viele Fußball-Fans als Alternative in den Fokus gerückt. Das dürfte Sie freuen.

Reiners Ich muss gestehen: Für uns E-Sportler ist die Situation gar nicht mal schlecht. Wir bekommen eine ganz andere Aufmerksamkeit als sonst. Aber ich muss ehrlich sagen: Ich als Fan vermisse den realen Fußball sehr. Ich habe früher selbst im Verein gekickt und bin jetzt noch hobbymäßig am Ball. Das ist etwas, was mir fehlt.

Reiners Richtig. Unser Spiel am Samstagabend haben bis zu 10.000 Leute angeschaut. Das ist klasse. Es ist eine Menge Potenzial da. Fifa, das Spiel über das wir ja sprechen, wird weltweit millionenfach gespielt und die jüngeren Generationen von Fußballfans sind komplett damit aufgewachsen. Die Bundesligavereine haben das erkannt und sich entsprechend auf dem Feld positioniert. Borussia geht die Sache sehr gut an, sie hat ein nachhaltiges Team gegründet und der Erfolg gibt ihr Recht.

Reiners Wenn die wirtschaftliche Entwicklung aus Sicht des Vereins gut ist, freut mich das natürlich. Sportlich ist es bisher, glaube ich, auch sehr ordentlich gelaufen. In der ersten Saison waren wir Dritter, in der zweiten Vierter. Wir hatten aber einige Veränderungen im Team und mussten uns entsprechend einspielen. Da haben wir ein paar Punkte liegen lassen. Trotzdem haben wir lange um den Titel mitgespielt.

Reiners Ein bisschen schon, auch wenn es eigentlich etwas ganz anderes und nicht vergleichbar ist. Ich muss sagen, dass es mir hilft, dass ich selbst in einer Mannschaft gespielt habe. So hat man ein Gespür für viele Situationen, die es auch bei Fifa gibt. Und grundsätzliche Dinge, wie zum Beispiel in die Tiefe zu spielen, kann man schon übernehmen.

Reiners Es bedeutet uns viel, dass wir eingeladen wurden. In Deutschland zu den besten fünf Spielern einer Konsole zu gehören, heißt schon was. Es gibt in keinem anderen Land eine so qualitative Breite wie bei uns.