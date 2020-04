Zurück auf dem Platz : Borussia trainiert in Gruppen – aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Borussia trainiert in Gruppen – aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Mönchengladbach Ab Montag trainieren die Gladbacher in Kleingruppen auf dem Platz. Allerdings unter Auflagen des Gesundheitsamtes. Es gibt unterschiedliche Kabinen und die Trainingsgruppen sind über den Tag verteilt. Corona-Tests gibt es bei den Profis aber nicht.

Das Gesundheitsministerium hatte in der vergangenen Woche eine Ausnahmegenehmigung für das Training auf dem Gelände des Arbeitgebers erlassen. Das Gesundheitsamt in Mönchengladbach hat Borussia zudem mitgeteilt hat, dass keine Bedenken bestehen, das Training der Profimannschaft unter den bekannten Auflagen aufzunehmen.

Entsprechend haben Rose und sein Trainerstab das Trainingsprogramm angepasst. Nach dem freien Tag am Sonntag ist das Team ab Montag in fünf bis sechs unterschiedlich große Gruppen eingeteilt, die unterschiedliche Kabinen nutzen und über den Tag verteilt trainieren werden. Im Training wird darauf geachtet, dass die nötigen Abstände eingehalten werden.

„Der Fußball beansprucht keine Sonderstellung. Die Entscheidung des Gesundheitsministeriums gibt uns unter Einhaltung der Auflagen nun die Möglichkeit, den Trainingsbetrieb wieder ein Stück weit aufzunehmen. Das ist ein kleiner, für uns aber wichtiger Schritt. Oberste Priorität hat jedoch weiterhin die Gesundheit aller und in diesem Zusammenhang die Eindämmung des Coronavirus“, sagte Sportdirektor Max Eberl auf Borussia Intermetseite.

Auf die vorsorgliche Durchführung von Corona-Tests bei den Profis wird Borussia zunächst aber weiter verzichten. „Das macht nach Einschätzung unserer Mediziner keinen Sinn. Momentan gibt es keinerlei Anzeichen für eine Infektion. Natürlich beobachten wir aber sehr genau, ob bei jemandem Symptome auftreten, die einen Test nötig machen", sagte Eberl am Montag dem Sportinformationsdienst (SID).

In den vergangenen Tagen sind die Spieler, Trainer und Betreuer der Gladbacher Lizenzspielerabteilung aufgrund der besonderen Lage nochmals umfangreich über das Coronavirus und die notwendigen hygienischen Verhaltensmuster informiert worden, um eine Ansteckung zu vermeiden.

Der Alltag ist längst noch nicht wieder eingekehrt. Doch für die Spieler und Trainer Rose ist das Training in den Kleingruppen ein wichtiger Schritt nach vorn - mit Blick auf die Vorbereitung auf den eventuellen Wieder-Auftakt der Bundesliga Anfang Mai. Denn das Training wird wieder Fußball-affiner, weil in der Gruppenarbeit der Ball auch wieder eine andere Rolle spielen dürfte, bei Pass- und Schussübungen zum Beispiel.

Vorher mussten die Spieler kreativ sein, um ihr wesentlichstes Handwerkszeug in die Stabilitäts- und Kraftübungen, die im Homeoffice nun mal dominierten, einzubauen. Denis Zakaria nahm den Ball mit aufs Laufband und nutzte ihn quasi als „Hantel“, Jonas Hofmann kreierte eigens Spielformen, in denen die Kugel vorkam: „Ich lasse mir kreative Spiele bei mir zu Hause einfallen, bei denen der Ball nicht fehlen darf. Zum Beispiel Fußballgolf durchs Haus. Hauptsache, man spürt etwas am Fuß“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion.