Das Interesse der Fans ist groß : Über 1000 Fan-Doppelgänger in 24 Stunden bestellt

Mönchengladbach Die Doppelgänger-Aktion der Gladbach-Fans kommt gut an. Die Kunststoff-Figuren sollen zum einen bei möglichen Geisterspielen eine Kulisse simulieren. Zum anderen helfen sie dem FPMG Supporters Club, in der Corona-Krise zu bestehen.

Borussias Fans sind heiß auf ihre Doppelgänger für eventuelle Geisterspiele. In den ersten 24 Stunden nachdem das Tool für das Hochladen der Bilder für die Figuren, die dann bei möglichen Bundesligaspielen ohne Zuschauer im Borussia-Park aufgebaut werden sollen, freigeschaltet wurde, gab es über 1000 Bestellungen. Geht das so weiter bis Anfang Mai, wenn die Deutsche Fußball-Liga die Fortsetzung der Saison zunächst geplant hat, könnte Borussia bei Geisterspielen auf 25.000 bis 30.000 „Zuschauer“ kommen.

Das Tool, auf dem die Bilder hochgeladen werden können, ging am Donnerstagabend online. Der Mönchengladbacher David Denker hat es technisch umgesetzt. Damit können die Fans Bilder produzieren, die genau auf die Dummys passen. Mitarbeiter des FPMG Supporters Club bringen dann die Fotos, die beim Copy-Service Mönchengladbach gedruckt werden, im Stadion an.

„19 Euro kosten die Figuren, das Gros der Einnahmen deckt die Herstellungs- und Bearbeitungskosten. Damit unterstützen wir zudem zwei kleine Firmen in Mönchengladbach, die aktuell ihr Ladengeschäft schließen mussten. In den 19 Euro enthalten ist zudem eine fiktive Vorverkaufsgebühr in Höhe der üblichen 2,50 Euro bei Kartenverkäufen, die dem FPMG helfen und damit den Mitarbeitern den Job retten können. Darüber hinaus gehen zwei an die FPMG-Aktion ‚Borussen helfen Borussen’ und weitere zwei Euro an die Borussia-Stiftung“, hatte Weinmann im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt..Er ist zugleich Geschäftsführer des FPMG Supporters Club.