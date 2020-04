Borussias Ginter setzt Prioritäten : Erst Corona-Krise überstehen, dann Vertragsgespräche

Mönchengladbach Matthias Ginter hat in einem Interview bekräftigt, dass er sich zwar vorstellen kann, langfristig bei Borussia zu bleiben. Doch darüber sprechen will er mit dem Klub erst, wenn die Corona-Krise überstanden ist.

Ginters Vertrag läuft noch bis 2021, er beinhaltet zudem eine Klausel, die ihn für ein weiteres Jahr an Borussia binden würde. Dennoch ist das Interesse groß, ihn schnellstmöglich fix für den Verein zu engagieren. Das kann sich auch Ginter vorstellen – doch er stellt auch klar, dass es momentan einfach wichtigere Dinge gibt, die nun Priorität haben müssen. „Die Gespräche haben Zeit, es gibt jetzt Wichtigeres. Der Verein muss sich mit dringenderen Themen beschäftigen“, sagt Ginter in einem Interview im „Kicker“. Die Devise: Erst die Corona-Krise überstehen, dann Vertragsgespräche.

Die dürften für Borussia durchaus verheißungsvoll werden. Denn auch Ginter ist sehr zufrieden mit seinem Arbeitgeber, die Entwicklung des Klubs gefällt ihm, er fühlt sich wohl am Niederrhein, mit Gladbach (aktuell Vierter in der Bundesliga) könnte er in der nächsten Saison auch wieder in der Champions League spielen. „Generell kann ich mir vorstellen, langfristig bei der Borussia zu bleiben“, sagt Ginter. „Aber schauen wir mal, wie sich die Zukunft darstellt. Jetzt haben andere Themen Vorrang. Keiner steht in dieser Frage unter Zeitdruck.“