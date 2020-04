Corona-Krise : NRW-Justiz räumt 1000 Gefängniszellen für Quarantäne-Bereiche

Düsseldorf Die Justiz in NRW leert die Haftanstalten gezielt, um Platz für die Bekämpfung von Corona zu schaffen. Bisher wurden rund 1000 Zellen für Quarantänen freigeräumt. Aber es kommen keine schweren Straftäter frei.

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) nähert sich schnell seinem Ziel, in den Haftanstalten genügend Platz zu schaffen, um Häftlinge mit einem Verdacht auf Corona von den anderen isolieren zu können. Seit Ende Februar sind mehr als 1000 Zellen der insgesamt rund 16.000 Zellen freigeworden. Das erklärte das NRW-Justizministerium am Freitag auf Anfrage. Dies gelang entweder, indem Häftlinge mit relativ leichten Vergehen vorzeitig in Freiheit kamen oder weil das Land gezielt weniger Menschen in Haft nimmt.