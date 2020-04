Aranguiz, Strobl, Stöger und Co. : Die Bundesliga-Startelf der auslaufenden Verträge

Aranguiz, Strobl, Stöger und Co.

Düsseldorf Am 30. Juni laufen wieder einmal viele Vertragsverhältnisse mit Spielern in der Bundesliga aus. Unter diesen Akteuren sind auch namhafte Profis wie Mario Götze, Charles Aranguiz oder Daniel Caligiuri. Wir haben eine „Elf der Vertragslosen“ zusammengestellt.

Knoche spielt seit knapp 15 Jahren bei den Wolfsburgern und schaffte in der Autostadt den Sprung in den Profifußball. Unter Trainer Oliver Glasner ist der Innenverteidiger zwar Stammspieler, aber vielleicht ist es nach dieser langen Periode Zeit für eine Luftveränderung.

Caligiuri ist Anführer und Identifikationsfigur zugleich. Der Außenspier ist polyvant einsetzbar und beackert konsequent die rechte Seite. Seit Februar laboriert er an einer Innenbandverletzung.

Ob Strobls Vertrag in Gladbach verlängert wird, ist fraglich. Der 29-Jährige ist sicher für viele Klubs interessant, ist er doch vielseitig einsetzbar. Sein Spielaufbau und seine Übersicht sind grundsolide, allerdings fehlt es ihm etwas an Tempo. Zuletzt wurde Strobl mit dem Hamburger SV in Verbindung gebracht.