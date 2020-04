Borussias Mittelfeldspieler im „ZDF-Sportstudio“ : Warum Kramer Geisterspiele plötzlich „sehr, sehr gerne“ hätte

Christoph Kramer hofft, bald wieder auf dem Platz stehen zu können. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Christoph Kramer wurde am Samstag im „ZDF-Sportstudio“ zugeschaltet. Borussias Mittelfeldspieler erklärte, warum er seine Meinung über Geisterspiele geändert hat und hob die Wichtigkeit der Fortführung der Saison hervor.

Christoph Kramer ist nicht nur Fußball-, sondern auch Medienprofi. Er war schon häufig in TV-Formaten zu Gast, doch sein Auftritt im „ZDF-Sportstudio“ war etwas Neues für ihn. Kramer wurde von zu Hause aus zugeschaltet, sagte hinterher: „Es ist ungewohnt, die ganze Zeit in eine Kamera zu gucken. Ich hoffe, dass wir uns bald auch wieder in die Augen schauen können.“

Foto: dpa, mb hpl 22 Bilder Das ist Christoph Kramer.

Diese Hoffnung teilen sicher alle. Das normale Leben, das Miteinander fehlt. Vieles ist improvisiert, ebenso dieser Auftritt von Kramer am Samstagabend. „Es war schon lange geplant, dass du heute zu uns kommst. Wir hätten heute verkündet, dass Chris Kramer unser Experte für die Europameisterschaft wird, daraus wird jetzt leider nichts“, sagte Moderator Jochen Breyer. Denn die EM wurde auf das Jahr 2021 verschoben.

Doch Kramer versuchte auch bei diesem Auftritt das zu machen, was momentan jeden Tag gilt: das Beste aus der Situation. In den sozialen Netzwerken bekommt Borussias Mittelfeldspieler jede Menge Lob für seinen Auftritt. Er sprach beispielsweise über seine Versuche, dass Klavierspielen zu erlernen, im Hintergrund war ein weißer Flügel im Bild zu sehen. „Es ist in dieser Zeit schwer, einen Klavierlehrer zu finden. Aber ich habe viel über Youtube-Tutorials gelernt und bin dran“, sagte Kramer. „Aber es ist ein langer Weg, ich lerne langsam.“

Was der 29-Jährige jedoch schätzen gelernt hat, sind die Geisterspiele. Mit Gladbach gewann er 2:1 gegen den 1. FC Köln. Das Derby ohne Zuschauer war kein schönes Erlebnis für ihn. Doch die vergangenen Wochen haben zu einem Umdenken geführt. „Vor einem Monat war es so, dass jeder die Situation ein wenig unterschätzt hat. Natürlich fehlt bei Geisterspielen etwas, es fühlt sich nicht so nach Bundesliga an, das ist unheimlich schwer, in den Modus zu kommen“, sagte Kramer. „Aber in dieser Zeit habe ich gelernt, dass nichts schlimmer ist als gar nicht zu spielen, deshalb: Geisterspiele sehr, sehr gerne. Weil es jetzt auch nicht um Spaß geht, sondern darum, dass wir überhaupt spielen. Deswegen würde ich Geisterspiele, auch wenn ein wichtiger Teil dabei fehlt, sehr gerne nehmen.“

Der Virologe Alexander Kekulé deutete an, dass es unter gewissen Vorsichtsmaßnahmen möglich sei, dass der Fußballbetrieb im Mai wieder aufgenommen werde. Der Sport könnte somit eine Art Sonderstellung einnehmen, die aus vielen Gründen berechtigt wäre. „Das ist natürlich ein ganz schmaler Grat, auf dem man sich bewegt. Es geht meiner Meinung nach nicht um persönliches Empfinden, nicht um den Spaß oder um die Tabellenplatzierung, Champions League, Abstieg oder sonst was“, sagte Kramer. „Ich kann ja nur aus fußballerischer Sicht sprechen und da sage ich, dass unheimlich viel am Fußball hängt. 56.000 Menschen arbeiten im Fußball, für die wäre es wichtig, wenn wir wieder spielen.“