Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Methode in Remscheid vorgestellt : Corona-Test zum Schreien

So sieht die Kabine von innen aus: NRW-Landtagsabgeordneter Jens-Peter Nettekoven (CDU) öffnet die Tür zum neuen Testgerät. Foto: Peter Meuter

Remscheid Ein neues Corona-Schnelltestverfahren kommt angeblich ganz ohne Stäbchen in Mund oder Nase aus. Alles, was man tun muss: Schreien. Das weltweit erste Gerät mit dieser Technologie wird aktuell in Remscheid getestet.