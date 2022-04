Gladbachs Trainer : So erklärt Adi Hütter das „aufregende“ 3:3 in Freiburg

So erklärt Adi Hütter das „aufregende“ 3:3 in Freiburg

Freiburg Am Ende konnte Adi Hütter doch noch mal jubeln. Das späte 3:3 der Borussen war der Schlusspunkt eines emotionalen Spiels, mit dem Gladbachs Trainer nur zum Teil zufrieden war. Doch er lobte auch den SC Freiburg – und hatte zu den Elfmeterszenen eine klare Meinung.

Für beide Trainer war es gar nicht so einfach, die eigene Gemütslage nach dem 3:3 im Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach einzuordnen. Dafür hatte die Partie letztlich eine Wendung zu viel parat. „Ich habe eine Mannschaft gesehen, die am Ende alles versucht und noch einen Punkt geholt hat. Aber wir ärgern uns auch, dass wir nach einem 2:0-Vorsprung nicht mehr mitgenommen haben“, sagte Gladbachs Coach Adi Hütter, während sein Gegenüber Christian Streich konstatierte: „Meine Spieler sind extrem enttäuscht und wissen nicht so richtig, warum sie dieses Spiel nicht gewonnen haben. Das hört sich etwas komisch an, wenn man zunächst 0:2 hinten liegt.“