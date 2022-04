Goal! Borussia Mönchengladbach Lars Stindl

Tor! Aus dem Nichts sorgt Lars Stindl für den Ausgleich! Herrmann flankt den Ball punktgenau an den Fünfmeterraum, in der Mitte ist Stindl vor Keven Schlotterbeck am Ball. Der Capitano köpft den Ball punktgenau ins linke Eck und so verliert Freiburg wohl zwei wichtige Punkte im Kampf um die Champions League.