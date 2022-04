Borussias U23 : Vogel lässt weiter Vorsicht walten bei Doucouré

Mönchengladbach Borussias U23 steht gegen den SV Straelen vor einem eminent wichtigen Spiel im Abstiegskampf der Regionalliga. Die Personallage ist gut, doch in einigen Fällen bleibt Trainer Heiko Vogel vorsichtig – auch bei Mamadou Doucouré. Vor dem Derby erklärt Vogel den Ansatz beim Franzosen.

Es braucht nicht viel Fußball-Sachverstand, um die Bedeutung der Partie von Borussias U23 am Samstag (14 Uhr) daheim gegen den SV Straelen zu ermessen. Die Borussen liegen auf Platz elf der Tabelle, aber nur zwei Punkte vor dem 15. SV Straelen, der selbst wiederum gerade einen Zähler Vorsprung auf Alemannia Aachen auf dem ersten Abstiegsplatz der Regionalliga West hat. Was da eine Niederlage für die Borussen bedeuten könnte, ist wohl schnell klar.

„Natürlich können wir die Tabelle lesen und wissen um die Situation, das tun die Straelener auch. Aber die vorige Woche macht uns schon optimistisch“, betont Trainer Heiko Vogel. „Beim Sieg gegen Ahlen waren wir sehr überzeugend. Das 0:0 beim SV Rödinghausen, der für mich so etwas wie die Mannschaft der Stunde ist, war ebenfalls stark. Und wenn man dann sieht, wie die Offensive des Aufstiegskandidaten Rot-Weiss Essen kaum zum Zuge gekommen ist und wir die zweite Hälfte sogar diktiert haben, dann waren auch das beim 1:1 90 sehr überzeugende Minuten“, resümiert der Coach.

Dass sein Team in drei solchen Spielen nur zwei Gegentore kassiert hat, war lange in der Saison dabei kaum denkbar. Die aktuelle Trainingssituation, dass endlich einmal genügend Spieler zur Verfügung stehen, trägt dazu ihren Teil bei. „Wir machen es defensiv aktuell gut, das fängt schon bei unseren Offensivspielern an. Und das System mit der Dreierkette und zwei Sechsern hat sich zuletzt auch wieder als sehr stabil erwiesen“, betont Vogel, der aber auch klarstellt, dass er auch den Spielern in Systemfragen gut zuhört. „Es ist nicht wichtig, dass ich mich damit wohlfühle, die Jungs müssen das tun.“

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk) 30 Bilder Die Heimatklubs der Borussia-Profis

Gegner Straelen hat unmittelbar vor dem Duell noch einmal einen neuen Trainer verpflichtet, der das Team in den vier verbleibenden Ligaspielen und womöglich noch zwei Auftritten im Niederrheinpokal betreuen soll. Der 33-jährige Steffen Weiß war zuletzt für die SG Sonnenhof Großaspach in der Regionalliga Südwest aktiv, die sich Anfang Dezember von ihm getrennt hatte. Das könnte natürlich für ein wenig Unsicherheit sorgen, weil die Gegnerbeobachtung so maximal noch die Hälfte wert ist.