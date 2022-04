„Im Endeffekt haben sie ganz anders gespielt“ : Hütters Erinnerungen an Borussias 0:6 gegen Freiburg

Hütters Erinnerungen an Borussias 0:6 gegen Freiburg

Mönchengladbach Mit der Partie beim SC Freiburg am Samstag werden bei Borussia Mönchengladbach böse Erinnerungen ans Hinspiel wach, als die Gladbacher mit 0:6 untergingen. Trainer Adi Hütter erinnert sich und gibt zu, von der damaligen Taktik der Freiburger überrascht worden zu sein.

Es gibt Niederlagen, über die immer wieder gesprochen werden wird. Eine davon: Gladbachs 0:6 am 5. Dezember 2021 im Borussia-Park . 0:2 stand es bereits nach fünf Minuten, 0:6 nach 37. Am Ende wurde es Freiburgs höchster Sieg der Bundesliga-Geschichte und Gladbachs dritthöchste Niederlage.

Am Donnerstag, zwei Tage vor dem Rückspiel in Freiburg, blickte Adi Hütter noch einmal auf die Ereignisse vor viereinhalb Monaten zurück und gab zu, von der damaligen Herangehensweise der Freiburger überrascht gewesen zu sein. „Ich weiß, dass Christian Streich in der Trainingswoche vieles probiert hat und eigentlich ganz anders Fußball spielen wollte. Das hat nicht funktioniert. Dann hat er wieder umgedacht und hat dann versucht, zu riskieren. Und das ist aufgegangen“, sagte Hütter.