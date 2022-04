Kapitän Stindl verwundert : Szenen nach Abpfiff zeugen von „Kluft“ zwischen Borussia-Fans und Verein

Freiburg Lars Stindls Last-Minute-Ausgleich löste im Gladbacher Gästeblock nicht den sonst üblichen Jubel bei solchen Toren aus - zuvor hatte die Mannschaft eine 2:0-Führung verspielt. Aus der verhaltenen Freude wurde nach dem Abpfiff sogar ein Zwist. Was Adi Hütter und Christian Streich dazu sagten.

Lars Stindl konnte es nicht glauben. Da war ihm nach sieben Monaten Flaute sein erstes Tor gelungen, das 3:3 in der dritten Minute der Nachspielzeit beim SC Freiburg – und ein erheblicher Teil der Fans im Gästeblock schien sich nicht so richtig mit ihm freuen zu können.

Doch damit war es nicht genug: Nach dem Abpfiff kam Stindl seinen Kapitän-Pflichten nach und forderte die Kollegen auf, sich bei den eigenen Anhängern zu bedanken. Neben Aufmunterungsversuchen flogen den Borussen aber auch deutliche Unmutsbekundungen entgegen – also drehte die Mannschaft auf Stindls Geheiß vorzeitig wieder ab. „Ihr seid so lächerlich!“, wurde ihnen beim Gang in die Kabine hinterhergerufen.