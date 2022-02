Nur 2:2 in Glasgow : BVB fliegt aus der Europa League – Titeltraum geplatzt

Glasgow DIe Hypothek aus dem Hinspiel war zu hoch. Nach dem blamablen 2:4 vor einer Woche kommt der BVB im Rückspiel bei den Glasgow Ranger nicht über ein 2:2 hinaus. Damit scheidet Borussia Dortmund aus der Europa League aus und wird diese Saison wahrscheinlich ohne Titel beenden.

Mehr Leidenschaft, kein Lohn - für Borussia Dortmund ist das erhoffte Fußball-Märchen ausgeblieben. Das 2:2 (2:1) bei den Glasgow Rangers besiegelte den Knockout des Bundesliga-Zweiten bereits in der Zwischenrunde der Europa League. Trotz einer starken ersten Halbzeit vor 50 817 Zuschauern im tosenden Ibrox-Park blieb das 2:4 aus dem Hinspiel vor einer Woche eine zu große Hypothek. Damit ist für den ambitionierten Revierclub nach dem frühen Aus in der Champions League eine weitere Geldquelle versiegt.

„Es gibt mehrere Gründe. Erstmal haben wir sie in der ersten Halbzeit komplett im Sack gehabt, da waren sie gut bedient“, sagte Mats Hummels bei RTL. „Dann kommen wir sehr schlecht aus der Halbzeit raus, ich mache den Fehler zum 2:2. Gefühlt hatten wir sie fast. Am Ende haben wir es nicht hier verloren, sondern letzte Woche in Dortmund.“ Der Abwehrchef sprach von einer „Riesenenttäuschung. Am Ende haben wir viel zu viele individuelle Fehler gemacht, mich eingeschlossen“.