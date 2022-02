BVB-Trainer Rose fordert Reaktion : Haaland fehlt dem Dortmund auch gegen Gladbach

Dortmund Borussia Dortmund muss auch gegen Borussia Mönchengladbach auf Torjäger Erling Haaland verzichten. Zudem fällt Abwehrspieler Manuel Akanji aus. Trotz der Ausfälle fordert Trainer Marco Rose nach der Blamage gegen die Rangers eine Reaktion seiner Mannschaft.

Nicht dabei ist nach wie vor Top-Torjäger Erling Haaland , der nur Teile des Trainings mitgemacht hat. Zudem fällt Manuel Akanji wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade rund drei Wochen aus. „Bei Marius Wolf müssen wir im Abschlusstraining schauen, er könnte eine Option werden“, sagte Rose am Samstag. Thomas Meunier muss dagegen wegen Muskelproblemen weiter passen.

Rose bekannte, dass in den Pokalwettbewerben das Abschneiden bisher eine absolute Enttäuschung sei. „In der Bundesliga sind wir ganz ordentlich dabei, aber wir spielen fast 50 Prozent ohne unseren Toptorjäger. Wenn dir so ein wichtiger Spieler über die Hälfte der Saison fehlt, macht das was mit einer Mannschaft“, sagte Rose, schob aber hinterher, dass sein Team auch ohne Haaland gegen Glasgow hätte bestehen müssen. Jetzt müssten andere in die Bresche springen.