Rechenspiele bei der Uefa-Wertung Der BVB steckt vor dem Saisonfinale in einem Dilemma

In Dortmund wohnen diese Woche ganz viele Bayern- und Bayer-Fans. Das liegt an der Uefa und ihren Regeln. Danach fließen für jeden Punkt, den ein deutscher Klub in einem internationalen Wettbewerb sammelt, 0,143 Zähler aufs Konto der Bundesliga. Sollte sie in diesem Wettbewerb der Verbände am Ende der Saison mindestens den zweiten Platz belegen, bekommt sie im Sommer fünf Startplätze in der Champions League.