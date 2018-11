Neuer Sportdirektor erhält Vertrag bis 2024: Rolfes soll Bayers Zukunft gestalten

Leverkusen Simon Rolfes erhält als neuer Sportdirektor und Nachfolger von Jonas Boldt einen Vertrag bis 2024 bei Bayer 04. Die Klubverantwortlichen sind sich sicher, im ehemaligen Profi die Idealbesetzung für die Position gefunden zu haben.

Nicht selten kam es in den vergangenen Monaten vor, dass sich Rudi Völler und Simon Rolfes auf einen Kaffee in der BayArena getroffen haben. Dabei haben der Sportgeschäftsführer und der Leiter für Jugend und Entwicklung freilich viel über die Zukunft der Werkself diskutiert. In ihren Einschätzungen zur künftigen Ausrichtung des Vereins dürften die beiden dabei sicher ähnlich gelegen haben. Denn Völler sieht in Rolfes nicht nur den geeigneten Nachfolger für den scheidenden Sportdirektor Jonas Boldt, sondern auf Sicht auch einen Kandidaten, der ihn eines Tages selbst ablösen könnte. „Wir wollen Menschen, die die DNA von Bayer Leverkusen in sich haben“, erklärte Völler. „Bei Simon war schnell klar, dass er das Zeug und den Ehrgeiz hat, um eine so wichtige Rolle einzunehmen“, sagte Völler bei der Vorstellung des Sportdirektors.