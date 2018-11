Boldt verlässt Bayer im Sommer: Rolfes wird neuer Sportdirektor in Leverkusen

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen wechselt überraschend die sportlich Leitung. Der frühere Nationalspieler und Kapitän von Bayer 04 Leverkusen Simon Rolfes wird Jonas Boldt als Sportdirektor ersetzen. Boldt will den Verein im Sommer verlassen.

Nach dem Sieg gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend überraschte Bayer 04 Leverkusen am Samstag mit einer Personalie. Die Leverkusener wechseln zur kommenden Saison den Sportdirektor. Der bisherige sportliche Leiter der Werkself, Jonas Boldt, habe sich entschieden, den Verein im Sommer zu verlassen, teilte der Verein am Samstagmittag mit. Ihm nachfolgen wird Simon Rolfes. Der 36-Jährige war jahrelang Kapitän der Bayer-Mannschaft und ist Ehrenspielführer. Seit diesem Sommer ist er als "Leiter Jugend und Entwicklung" bei Bayer angestellt. Nun wird er ab dem 1. Dezember 2018 neuer Sportdirektor des Bundesligisten.

Rudi Völler, Geschäftsführer Sport bei Bayer Leverkusen lobte die Zusammenarbeit mit Boldt: "Ich habe mit Jonas viele Jahre sehr eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Zunächst als Chefscout und als mein Assistent sowie nach dem Weggang von Michael Reschke als Kad!ermanager hat Jonas die Personalpolitik mitgeprägt und großen Anteil an unserer regelmäßigen Präsenz in den europäischen Wettbewerben." Nach so vielen Jahren bei Bayer 04 sie Boldts Wunsch nachvollziehbar, sich unter veränderten Bedingungen neu zu beweisen. „Dass wir ihn auf ganz hohem Niveau wiedersehen werden, ist für mich keine Frage", sagte Völler.

Boldt hatte 2003 als Praktikant in Leverkusen begonnen. Er kümmerte sich unter anderem zunächst um die Spieler im Leverkusener Fußballinternat. Zu Saisonbeginn hatte er Völler nach dessen Wechsel ins Amt des Geschäftsführers Sport in der Funktion des Sportdirektors beerbt. "Ich bin Bayer 04 Leverkusen dankbar, dass ich mich hier über viele Jahre so entwickeln konnte, wie es mir letztlich gelungen ist. Mittlerweile bin ich jedoch an einem Punkt angelangt, an dem ich glaube, dass eineWeiterentwicklung nur durch Veränderung möglich ist. Nach 15 Jahren und wegen meiner besonderen Beziehung zu diesem Klub ist mir dieser Schritt alles andere als leicht gefallen“, sagte Boldt. In den kommenden Monaten will er Rolfes in die Aufgaben des Sportdirektors einführen und die Saison erfolgreich zu enden bringen.