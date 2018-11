„Es darf keine Kompromisse mehr geben“: Bayers Talfahrt bereitet Baumgartlinger Sorgen

Leverkusen Lange war Julian Baumgartlinger verletzt - nun kann er seine Qualitäten wieder auf dem Platz einbringen. Wie kaum ein anderer steht der Österreicher für die zuletzt oft vermisste Ernsthaftigkeit in der Werkself.

In den vergangenen Monaten war es ruhig um Julian Baumgartlinger. Ein Innenbandriss hatte den 30-jährigen Profi von Bayer Leverkusen außer Gefecht gesetzt. Reden wollte der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft in dieser Zeit nicht. Fernab der lärmenden Betriebsamkeit rund um das strauchelnde Team von Trainer Heiko Herrlich bereitete er sich auf sein Comeback vor, wurde zudem zum zweiten Mal Vater einer Tochter. Seit Anfang des Monats ist Baumgartlinger nun zurück auf dem Fußballplatz. Während das private Glück des gebürtigen Salzburgers perfekt scheint, bereitet ihm die sportliche Talfahrt seines Arbeitgebers Sorgen. Nur ein Sieg am Freitag (20.30 Uhr) gegen das Tabellenschlusslicht aus Stuttgart könnte etwas Abhilfe schaffen.