Kommentar zum neuen Bayer-Sportdirektor: Die richtige Entscheidung

Bayer Leverkusen wechselt überraschend die sportliche Leitung. Nicht überraschend ist die Wahl des neuen Sportdirektors. Simon Rolfes ist die richtige Wahl. Ein Kommentar.

13 Jahre bekleidete Rudi Völler das Amt des Sportdirektors bei Bayer Leverkusen. Von 2005 bis 2018 war der gebürtige Hanauer in dieser Position beim Werksklub in zweiter Amtszeit beschäftigt, ehe er im vergangenen Sommer zum Sportgeschäftsführer aufstieg. Für Nachfolger Jonas Boldt ist bereits nach nicht einmal einem halben Jahr Schluss.

Wie der Verein am Samstag mitteilte, verlässt der 36-Jährige Leverkusen zum Saisonende. Über die genauen Gründe für den Abgang kann derweil nur spekuliert werden - die sportliche Negativserie der Werkself dürfte freilich eine Rolle gespielt haben. In den kommenden Monaten soll Boldt seinen gleichaltrigen Nachfolger und Bayer-Ehrenspielführer Simon Rolfes einarbeiten, der zum 1. Dezember einsteigt. Der Zeitpunkt des Wechsels mag überraschend sein, die Entscheidung auf den erst im Sommer als „Leiter Jugend und Entwicklung“ nach Leverkusen zurückgekehrten Rolfes zu setzen, aber nicht.

Auch wenn Boldts Trefferquote bei Transfers in den vergangenen beiden Jahren längst nicht so hoch wie in denen zuvor war, hat sich der in Nürnberg geborene Ex-Oberliga-Spieler in der Beletage des deutschen Fußballs einen Namen gemacht. Er wird wohl schnell bei einem anderen Klub unterkommen. Auch für ihn, der stets gewillt war, alte Strukturen aufzubrechen und neue Wege einzuschlagen, birgt der Schritt weg von dem Verein, dem er viel zu verdanken hat, neue Chancen.