Nach gutem Länderspiel: Bayer-Manager Boldt sieht Havertz Zukunft in Leverkusen

Düsseldorf Leverkusesen Kai Havertz hat nach seinem Startelf-Debüt in der Nationalmannschaft viel Lob bekommen. Schon länger gilt der 19-Jährige als Kandidat für europäische Topklubs. Bayer-Manager Boldt bleibt gelassen.

Bundesligist Bayer Leverkusen sieht möglichen Abwerbeversuchen bei Jung-Nationalspieler Kai Havertz gelassen entgegen. „Es gibt keinen Grund, unruhig zu werden. Seine Zukunft liegt in Leverkusen“, sagte Bayer-Manager Jonas Boldt im Gespräch mit Sport1 über den 19 Jahre alten Offensivspieler, der sein Talent auch beim 3:0 gegen Russland für das DFB-Team zeigte. „Wir freuen uns natürlich, dass er auch bei seinem Startelf-Debüt in der Nationalmannschaft so eine Leistung gezeigt hat. Das bestätigt ja auch unseren Weg in Leverkusen. Hier hat Kai ein Umfeld, wo er sich hervorragend entwickeln kann“, erklärte Boldt weiter.