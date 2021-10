Derby am Sonntag : Für Leverkusens Florian Wirtz wird es heiß in Köln

Leverkusen Am Sonntag (15.30 Uhr) ist Bayer Leverkusens Top-Talent Florian Wirtz mit der Werkself bei seinem Ex-Klub 1. FC Köln im Einsatz. Für den 18-Jährigen ist es das erste Spiel vor Zuschauern bei seiner Rückkehr in die Domstadt.

50.000 Zuschauer sind für das Duell der Nachbarn genehmigt, rund 3000 werden aus Leverkusen erwartet. Beide Teams gehen mit einer Hypothek in die Partie. Der stark in die Saison gestartete FC unterlag am vergangenen Spieltag in Hoffenheim mit 0:5, Leverkusen ließ sich beim 1:5 gegen den FC Bayern phasenweise vorführen, konnte aber am Donnerstag mit einem 1:1 bei Betis Sevilla in der Europa League frisches Selbstvertrauen tanken. Robert Andrich glich den späten Rückstand durch einen von Borja Iglesias verwandelten Handelfmeter (75.) per abgefälschtem Distanzschus aus (82.) und sorgte für bessere Stimmung unter dem Bayer-Kreuz. Das moralstärkende Remis zeigte, dass die Werkself das Debakel gegen München verarbeitet hat. Ein Sieg im Derby käme gerade recht, um es komplett abzuschütteln.